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النجف يقلب خسارته الى فوز امام نفط البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-02T19:21:23+0000
النجف يقلب خسارته الى فوز امام نفط البصرة

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي النجف من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نادي نفط البصرة بنتيجة 3-2 ضمن الجولة 24 من الدوري العراقي الممتاز.

وجاء الهدف الاول عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب حيدر عبد الرحيم بالدقيقة 33 ، وفي الدقيقة 45 من نهاية الشوط الاول جاء الهدف الثاني لنفط البصرة.

وفي الشوط الثاني تغيرت النتيجة جذرياً ليقلب النجف خسارته الى فوز اذ سجل النجف هدف التقليص في الدقيقة 74 عن طريق علي قاسم، وفي الدقيقة 82 سجل امجد راضي هدف التعديل للنجف، وفي الدقيقة 88 سجل النجف هدفاً ثالثاً عن طريق امجد راضي ايضاً ليخرج النجف فائزاً من المباراة .

وضيف ملعب الفيحاء في البصرة مبارة فريق نادي نفط البصرة مع ضيفه فريق نادي النجف لحساب الجولة 24 لدوري الكرة العراقي الممتاز .

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 36 بالمركز السابع ، وتجمد رصيد النجف عند النقطة 30 بالمركز الثامن .

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