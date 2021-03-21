النجف يقفز للمركز الثاني بتعادل قاتل مع الكرخ

شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي مباراة فريقيّ النجف والكرخ، يوم الأحد، في ختام منافسات الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وضيف ملعب النجف الدولي في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، المباراة التي انتهت بهدفين لكل من النجف والكرخ، حيث سجل النجف اولا عن طريق اللاعب سفيان طلال في الدقيقة 34، ليعادل الكرخ النتيجة في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب محمد خليل.

وعاد النجف ليسجل هدف الترجيح في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب محمد عبد الزهرة، وتمكن الكرخ من معادلة النتيجة في وقت قاتل عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق اللاعب مناف يونس.

وبهذه النتيجة قفز النجف للمركز الثاني برصيد 47 نقطة تاركا المركز الثالث لفريق الشرطة برصيد 46 نقطة، ورفع الكرخ رصيده للنقطة 30 بالمركز العاشر.