النجف يقسو على الكرخ ونفط ميسان والنفط "حبايب" بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق النجف من تحقيق فوزاً مستحقاً على مضيفه فريق الكرخ، فيما تعادل فريقا نفط ميسان والنفط، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة النجف والكرخ على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النجف بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 21 عن طريق حازم المستوري، وفي الشوط الثاني أضاف فريق النجف هدفين آخرين حيث سجل المحترف دومينيك ميندي هدف النجف الثاني في الدقيقة 90، وأضاف اللاعب محمد داود هدف النجف الثالث في الدقيقة 90+4.

وفي التوقيت نفسه، جرت مباراة نفط ميسان مع ضيفه فريق النفط على ملعب ميسان الأولمبي وانتهت من بالتعادل من دون أهداف ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.