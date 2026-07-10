النجف يقدّم قصي هاشم مديراً فنياً ويؤكد وجود خطة للعودة إلى دوري المحترفين

شفق نيوز- النجف

أعلنت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي النجف الرياضي، يوم الجمعة، التعاقد رسمياً مع المدرب قصي هاشم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الدوري الممتاز، مؤكدة وضع خطة شاملة لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية والعودة إلى دوري المحترفين.

وقال رئيس النادي عمار نجم، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النادي وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الهيئة الإدارية المؤقتة تعلن تقديم الكادر التدريبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الكابتن قصي هاشم وجهازه الفني المساعد، استعداداً لخوض منافسات الدوري الممتاز".

وأضاف أن "إدارة النادي تضع ثقتها الكبيرة بالمدرب الجديد لما يمتلكه من خبرة وكفاءة وقدرة على قيادة الفريق وتحقيق نتائج إيجابية، معربين عن أملهم في أن ينجح بإعادة نادي النجف إلى مكانته الطبيعية في الكرة العراقية والعودة إلى دوري المحترفين".

وأوضح نجم أن "من أولويات الهيئة الإدارية المؤقتة، بعد تجديدها، تشكيل فريق قادر على المنافسة، إلى جانب استكمال الإجراءات الخاصة بإجراء انتخابات النادي".

وبيّن أن الاتفاق مع قصي هاشم شمل اختيار الجهاز الفني بالتشاور معه، حيث تمت تسمية عدي علوان مدرباً مساعداً، والدكتور صفاء كاظم مدرباً لحراس المرمى، وحيدر صباح مدرباً للياقة البدنية.

وأشار إلى أن "الإدارة وضعت خطة عمل متكاملة ستبدأ ملامحها بالظهور خلال الأيام المقبلة، وستقدم كل أشكال الدعم للكادر التدريبي من أجل النهوض بالفريق".

وفيما يتعلق بالملفات المالية، كشف نجم عن وجود مؤشرات إيجابية لمعالجة عدد من العقوبات المفروضة على النادي، مبيناً أن "المحامي المصري المكلف بمتابعة أحد الملفات نجح في تخفيض المبالغ المستحقة، وسيتم تسديد الغرامات على شكل دفعات تمتد لمدة 45 يوماً".

من جانبه، أعرب المدرب الجديد قصي هاشم عن سعادته بتولي مهمة تدريب نادي النجف، مؤكداً أن أولى خطواته ستكون استقطاب اللاعبين القادرين على تمثيل الفريق بالشكل المطلوب.

وقال هاشم: "سنكون عند حسن ظن إدارة النادي وجماهيره الوفية، وندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وسنعمل بكل قوة لإعادة نادي النجف إلى موقعه الطبيعي".

وأكد أن "الفريق سيكون منافساً بقوة في الدوري الممتاز، وسيسعى لتحقيق نتائج إيجابية تقوده للعودة إلى دوري المحترفين".