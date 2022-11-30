النجف يفوز على الزوراء وتعادل زاخو وكربلاء في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي النجف لكرة القدم من الفوز على الزوراء، مساء اليوم الأربعاء، فيما انتهى لقاء زاخو وكربلاء بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة السابع للدوري العراقي الممتاز.

وانطلقت المباراتان في الساعة الرابعة والنصف عصراً، حيث التقى على ملعب النجف الدولي صاحب الأرض والجمهور مع ضيفه الزوراء، وانتهى اللقاء بفوز النجف بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 85 من عمر اللقاء عن طريق البديل طاهر حميد.

فيما ضيّف فريق زاخو على ملعبه في محافظة دهوك، فريق كربلاء وانتهت المباراة بالتعادل من دون أهداف.