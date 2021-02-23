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النجف يفوز على الديوانية بهدفين نظيفين في الدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-23T17:14:00+0000
النجف يفوز على الديوانية بهدفين نظيفين في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي النجف، اليوم الاثنين، من الفوز على الديوانية بهدفين نظيفين في الدوري العراقي الممتاز.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مباراة جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الثاني لدوري الكرة الممتاز جمعت فريق نادي النجف وضيفه فريق الديوانية.

وأوضح أن اللقاء انتهى بفوز النجف بهدفين دون مقابل ليرتقي النجف للمركز الرابع برصيد 34 نقطة وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 23 بالمركز الحادي عشر .

وشهد اللقاء عطلاً في مولد الملعب مما ادى الى ايقاف المباراة بين النجف والديوانية في الدقيقة 34 من الشوط الاول .

كما تم اجراءات البرتوكول الصحي قبل انطلاق مباراة النجف والديوانية في الجولة الاولى من المرحلة الثانية للدوري الممتاز حيث تم فحص اللاعبين والجهازين الفني والاداري.

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