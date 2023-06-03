النجف يعود بثلاث نقاط ثمينة من دهوك وكربلاء يعادل نفط ميسان

شفق نيوز/ تمكن فريق النجف من خطف ثلاث نقاط من مضيفه دهوك، فيما تعادل فريقا كربلاء ونفط ميسان، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت مباراة النجف ودهوك على ملعب الأخير في الساعة السابعة والنصف مساء، وانتهت بنتيجة 4-2 لصالح الضيوف.

وسجل فريق النجف هدفه الأول في الدقيقة السادسة عن طريق احمد فاضل، وعاد النجف ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 18 عن طريق مهدي كامل، وقلص دهوك النتيجة في الدقيقة 32 عن طريق وليد سلمان.

وفي الشوط الثاني سجل النجف هدفه الثالث عن طريق محمد مزهر بالدقيقة 61، بينما سجل زميله مرتضى هديب هدفاً رابعاً في الدقيقة 71، قبل ان يقلص دهوك الفارق عن طريق زاكري كراهير بالدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق النجف رصيده للنقطة 46 بالمركز السادس، وتجمد رصيد دهوك عند النقطة 45 بالمركز الثامن.

وفي المباراة الثانية التي جرت على ملعب النجف، تعادل فريق كربلاء مع ضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة 1-1.

وسجل كربلاء هدفه الوحيد في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول عن طريق مشتاق طالب، وجاء هدف التعديل لنفط ميسان في الدقيقة 49 عن طريق بنيامين اكور.

وبهذه النتيجة رفع فريق كربلاء رصيده للنقطة 45 بالمركز السابع، ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 43 بالمركز العاشر.