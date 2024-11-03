النجف يعمّق جراح ديالى في دوري نجوم العراق بفوز ثنائي نظيف

شفق نيوز/ واصل فريق النجف تقدمه في دوري نجوم العراق بعد انتصاره على ديالى بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة السادسة، في المباراة التي أقيمت بعد ظهر اليوم الأحد على ملعب نوروز، الملعب الافتراضي لفريق النجف.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، أظهر النجف قوة هجومية في الشوط الثاني؛ حيث أحرز اللاعب محمد قاسم الهدف الأول للفريق في الدقيقة 69 بتسديدة قوية، وعزّز أحمد مكنزي النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز، رفع النجف رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الخامس عشر، بينما بقي ديالى بنقطة واحدة في المركز التاسع عشر.

وتسبب هطول الأمطار بغمر ملعب نوروز الجديد بالمياه، مما أثر على جودة الأداء الفني للفريقين.

وشهد اللقاء طرد مدرب النجف، عبد الغني شهد، في الدقيقة 65، نتيجة تكرار احتجاجه على قرارات الحكم يوسف سعيد.

وأدار المباراة طاقم تحكيمي بقيادة يوسف سعيد، بمساعدة كل من سفين قادر، وسوران كاوة، وسجاد خالد، فيما تولى محمد صلاح مهمة حكم تقنية الـ VAR.