النجف يعمق جراحات الحدود وديالى والميناء يتقاسمان النقاط في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حقق فريق النجف، يوم الخميس، الفوز على مضيفه فريق الحدود بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، والتي شهدت تعادلاً ايجابياً بين ديالى والميناء.

وجرت مباراة النجف والحدود في ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة 2:45 عصراً.

وسجل هدف النجف الوحيد اللاعب محمد قاسم عند الدقيقة 23 من الشوط الأول.

‏وبهذه النتيجة رفع فريق النجف رصيده للنقطة التاسعة بالمركز الثالث عشر، بينما بقي الحدود بالمركز الأخير من دون نقاط.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من سالم عامر حكم ساحة، واميد يلماز مساعد أول، وبافيل جلال مساعد ثان، وحامد علي حكم رابع، وليث فرحان حكم "VAR".

وفي الجولة ذاتها، تعادل ‏فريق ديالى مع ضيفه فريق الميناء بنتيجة 1-1.

وجرت المباراة عند 2:30 عصراً على ملعب الرمادي.

وسجل ديالى أولا عن طريق اللاعب بنيامين اوكورنكو عند الدقيقة الثامنة، وتمكن الميناء من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب مانويل كورونادو في الدقيقة 30 .

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى اطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباريات.

وبهذه النتيجة رفع الميناء رصيده للنقطة السابعة بالمركز 16، ورفع ديالى وصيده للنقطة 2 بالمركز 19.

‏وادار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من واثق محمد حكم ساحة ، ومقداد عقيل مساعد أول ، ومصطفى محمد عطية مساعد ثان ، ومحمد كامل حكم رابع ، وعلاء سلام حكم "VAR".