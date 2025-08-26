النجف يعسكر في أصفهان الإيرانية استعدادا لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- النجف

غادر نادي النجف الرياضي، اليوم الثلاثاء، عبر مطار النجف الدولي، متوجها إلى مدينة أصفهان الإيرانية للإقامة في معسكر تدريبي هناك استعدادا لدوري نجوم العراق للموسم المقبل.

وقال عضو إدارة النادي علي هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر التدريبي لفريق النجف في مدينة أصفهان الإيرانية يستمر لمدة 12 يوماً".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق مع الأندية لخوض فريقنا عدداً من المواجهات الودية بغية وقوف الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين".

وأضاف أن "نادي النجف أكمل تعاقداته مع اللاعبين، وكان آخر تعاقداته أمس الاثنين، مع لاعب المنتخب الوطني العراقي صفاء هادي، وكذلك مع المحترف السوري محمد الرمروم، وهما قد التحقا مع الفريق بشكل رسمي".

وأوضح أن "الجهاز الفني للفريق تألف من المدرب المصري محمد عبد العظيم، ومساعديه منير جابر مساعد أول، والكابتن معتز عبد الحسيب مساعد ثاني ومحللاً للأداء، ومحمد عبد الزهرة مدرب للحراس، وأحمد بهلول مدرب اللياقة البدنية".

يشار إلى أن نادي النجف قد جاء بالمركز الـ 14 في ترتيب فرق دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025 برصيد 48 نقطة.