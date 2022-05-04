النجف "يعايد" جمهوره بالفوز على القاسم

شفق نيوز/ تمكن فريق النجف، اليوم الاربعاء، من تحقيق الفوز على ضيفه القاسم بهدفين لهدف في المباراة التي استضافها ملعبه الدولي لحساب الجولة 30 لدوري الكرة العراقي الممتاز.

وسجل فريق النجف أولاً في الدقيقة التاسعة من الشوط الاول عن طريق اللاعب (برومنو ليما)، وجاء هدف التعادل للقاسم في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب علي ماجد لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي لهدف واحد لكل منهما.

وفي الشوط الثاني سجل النجف هدفه الثاني عن طريق اللاعب ارنست تييري في الدقيقة 64 ، وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده الى النقطة 45 بالمركز السابع، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 30 بالمركز 16.