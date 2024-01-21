النجف يظفر بخدمات الدَولي محمد قاسم قادماً من القوة الجوية

شفق نيوز/ وقع رسمياً مساء اليوم الأحد، لاعب المنتخب الوطني العراقي محمد قاسم على عقد أنضمامه الى فريق النجف لتمثيله للموسم الكروي الحالي 2023-2024.

وكشف رئيس النادي علي نايف الغزالي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز والذي حضر مراسيم التوقيع بالعاصمة بغداد ان "مفاوضات معقدة استمرت لعدة أسابيع مع ادارة نادي القوة الجوية واللاعب، تمخضت عن هذا الاستقطاب المهم والذي سيساهم بتعزيز صفوف الفريق وظهوره بمعية زملائه اللاعبين بمستوى يليق وتاريخ وعراقة نادي النجف".

وبين ان "الجهد الكبير الذي بذله مدرب الفريق عبد الغني شهد بهذا التعاقد المهم وتعاونه الفعال لتنفيذ خطة الإدارة بالانتقالات الشتوية".