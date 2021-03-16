النجف يستعيد المركز الثالث من الزوراء بفوز ثمين على نفط ميسان

شفق نيوز/ ضيّف ملعب ميسان، يوم الثلاثاء، المباراة الاخيرة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي جمعت فريق نادي نفط ميسان وضيفه فريق نادي النجف.

وانتهى اللقاء بفوز النجف بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل للنجف اللاعب محمد عبد الزهرة هدفي اللقاء في الدقيقتين الـ27 والـ86 من عمر اللقاء، فيما سجل اكرم رحيم هدف التقليص لنفط ميسان قبل انتهاء اللقاء بثواني في الدقيقة الـ95.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة الـ46 ليعيد المركز الثالث لصالحه بعد أن حصل عليه الزوراء لساعات بسيطة عقب فوزه على فريق الحدود بثلاثية نظيفة اليوم، وتجمد رصيد فريق ميسان عند النقطة الـ32 بالمركز السابع.

وكانت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية قد غيرت مشرف لقاء مباراة نفط ميسان والنجف احمد مكطوف قبل ساعات من انطلاق اللقاء بسبب وفاة شقيقه وتسمية جليل زغير للإشراف بدلا عنه.