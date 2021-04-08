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النجف يزيح الشرطة من المركز الثاني

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-08T19:17:15+0000
النجف يزيح الشرطة من المركز الثاني

شفق نيوز/ جرت يوم الخميس على ملعب النجف الدولي مباراة ضمن منافسات الجولة الـ27 لدوري الكرة الممتاز، بين فريقي نادي الشرطة ومضيفه نادي النجف انتهى اللقاء بفوز كبير للنجف 3-1.

وجاء الهدف الاول للنجف عن طريق اللاعب كنان عادل نعمة في الدقيقة 45، وعاد نفس اللاعب ليسجل هدفا ثانيا للنجف في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 66 سجل طاهر حميد الهدف الثالث للنجف، وقلص الشرطة النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد في الدقيقة 53 عن طريق المحترف رافائل سلفا. 

وشهد اللقاء انقطاع التيار الكهربائي في الدقيقة 13 استمر لغاية الدقيقة 31 توقفت خلالها المباراة لتستانف مجددا بعد عودة التيار الكهربائي.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 51 ليقفز الى المركز الثاني بينما تجمد رصيد الشرطة عند النقطة 49 بالمركز الثالث.

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