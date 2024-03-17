النجف يخطف ثلاث نقاط من الكهرباء في مباراة مؤجلة بدوري النجوم

شفق نيوز/ حقق فريق النجف فوزاً مهماً على ضيفه الكهرباء بنتيجة 1-0، مساء الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

جرت المباراة على ملعب النجف الدولي، عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق النجف بهدف دون مقابل للكهرباء، جاء عن طريق المحترف حازم المستوري، في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها رغم محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى.

وشهد اللقاء، طرد مدرب النجف في الدقيقة 90+10 لتراكم البطاقات بعد اعتراضاته المتكررة على حكم اللقاء.