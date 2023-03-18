النجف يخطف ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه نفط البصرة بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي النجف من التغلب على مضيفه فريق نفط البصرة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

جرت المباراة عند الساعة الخامسة والربع عصراً في ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة.

وسجل النجف هدفه في الدقيقة 30 عن طريق مازن فياض، وفي الشوط الثاني اضاع لاعب نفط البصرة حسام مالك ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 51، وفي الدقيقة 90+5 جاء الهدف الثاني للنجف عن طريق اللاعب محمد مزهر.

وبهذه النتيجة رفع فريق نادي النجف رصيده للنقطة 30 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 27 بالمركز الحادي عشر.