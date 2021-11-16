النجف يحقق فوزا قاتلا على القوة الجوية

شفق نيوز/ حقق نادي النجف فوزا قاتلا على القوة الجوية في المبارات التي أقيمت مساء يوم الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي في ختام منافسات الجولة التاسعة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى اللقاء بفوز فريق نادي النجف بهدف واحد مقابل لاشيء للقوة الجوية، جاء الهدف للنجف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق اللاعب احمد لفته كوني.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم غيرت موعد مباراة القوة الجوية والنجف الى الساعة التاسعة والنصف مساءً بدلاً من الثامنة والنصف مساءً لإتاحة الفرصة الى جمهور لمتابعة مباراة المنتخب العراقي أمام كوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت لصالح كوريا الجنوبية بثلاثية نظيفة.