النجف يحقق فوزاً قاتلاً على الحدود بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ ضيف ملعب النجف الدولي مباراة في ختام منافسات الجولة الـ 31 لدوري الكرة الممتاز جمعت بين فريقي نادي النجف وضيفه نادي الحدود، انتهى اللقاء بفوز النجف 2-1 .

سجل الحدود في الدقيقة 38 من الشوط الاول عن طريق عبدالله كوفي، ومع بداية الشوط الثاني تمكن لاعب النجف احمد لفتة من تعديل النتيجة في الدقيقة 49 ، وفي الدقيقة 89 سجل النجف هدف التقدم عن طريق اللاعب معين احمد.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 69 بالمركز الثالث ، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 23 بالمركز الاخير.

وكانت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم قررت إرجاء إقامة الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري إلى ما بعد انتهاء التصفيات المزدوجة التي ستقام في البحرين بداية الشهر المقبل، لغرض إعطاء الفرصة الكاملة لمنتخبنا الوطني للاستعداد المثالي لمباريات التصفيات.