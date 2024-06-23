النجف يحقق الفوز على مضيفه نوروز في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق النجف على مضيفه نوروز، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب السليمانية عند الساعة الخامسة عصراً وانتهت لصالح النجف بنتيجة 3-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النجف بهدف واحد دون مقابل، جاء الهدف عن طريق محمد داود في الدقيقة 3.

وفي الشوط الثاني أضاف النجف هدفه الثاني في الدقيقة 50 عن طريق حازم المستوري، وأضاف النجف هدفاً ثالثاً عن طريق دومينيك مندي في الدقيقة 70.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 62 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 51 بالمركز السابع.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من علاء سلام حكم ساحة، وأحمد صباح مساعد أول، وحيدر عبد الكاظم مساعد ثانٍ، ومحمد صادق حكم رابع، ومحمد سلمان حكم "فار".