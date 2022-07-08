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النجف يحسم امره مع المطار ويتجه للتعاقد مع 4 محترفين على مستوى عال

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-08T10:02:13+0000
النجف يحسم امره مع المطار ويتجه للتعاقد مع 4 محترفين على مستوى عال

شفق نيوز/ كشف رئيس نادي النجف الرياضي، اليوم الاثنين، أن المطار الدولي بالمحافظة حسم امره بشأن التخصيص المالي لفريق النادي الكروي، مؤكدا أنه بصدد التعاقد مع اربعة لاعبين محترفين على مستوى عال للموسم الكروي المقبل .

وقال رئيس نادي النجف عباس مهدي لوكالة شفق نيوز، "تم حل موضوع التخصيص المالي بشكل نهائي مع إدارة مطار النجف الدولي"، موضحا أنه "تم تخصيص ميزانية حدد قدرها للنادي، سيما وأن النادي منضوي تحت خيمة المطار".

وكشف مهدي عن المبلغ الذي خصص للنادي سنوياً،  وقيمته "مليار ونصف المليار دينار عراقي سنوياً".

واشار الى ان "النادي وبعد حسمه الجانب المالي مع المطار، وتعاقده مع المدرب السوري فجر ابراهيم، سارع للتعاقد مع لاعبين بارزين جدد من اختيارات المدرب، كما ابقى على نسبة كبيرة من لاعبي الموسم السابق بعد تجديد عقودهم".

وبين ان "النادي بصدد التعاقد مع اربعة لاعبين على مستوى عالٍ  ليكون الفريق جاهزا بشكل كبير للموسم الكروي 2022-2023".

وأنهى فريق النجف لكرة القدم موسمه السابق بالمركز السابع برصيد 57 نقطة .

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