النجف يجري صفقة تعاقدات بينها "ولاء" القائد وفرق كوردستان تعزز صفوفها بمحترفين افارقة

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي النجف، اليوم الخميس، مع عدد من اللاعبين الجُدد لتمثيل فريقها الكروي بدوري المحترفين للموسم الكروي المقبل، فيما جدد كابتن الفريق "الولاء" للنادي، التحق عدد من المحترفين بفريق كرة اربيل ودهوك لتمثيل الناديين لموسم واحد.

ووقّع اللاعب شبر علي لموسم واحد قادما من نفط الوسط لتمثيل فريق النجف بدوري المحترفين.

كما وقّع حسين فلاح على كشوفات عقده رسمياً للنجف قادما من القوة الجوية لموسم واحد، بينما جدد الكابتن طاهر حميد الولاء للنجف اذ وقع رسميا لتمثيله للموسم الكروي المقبل 2022-2024.

كما التحق ثلاثة محترفين بفريق دهوك لتمثيله في الموسم الكروي المقبل وهم كل من الغابوني "ابو بكر كوني"، والغاني "كولينس اوباري"، والنيجيري " كرستوفر جون ".

كما التحق ثلاثة من المحترفين الجدد بفريق أربيل لتمثيله للموسم الجديد في الدوري العراقي الممتاز، وهم يعقوب يونس، وفرانك ارين، وخليفة أبو بكر.

والتحق اللاعبان مازن فياض، وعلي ياسين مع النفط لموسم واحد لتمثيل كرة نادي النفط بدوري المحترفين.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم حدد شهر تشرين الاول المقبل موعداً لانطلاق منافسات دوري المحترفين العراقي.