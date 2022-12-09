النجف والكرخ يفوزان على كربلاء ودهوك في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ حقق ناديا النجف والكرخ، يوم الجمعة، الفوز على كربلاء ودهوك ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى اللقاء الاول الذي جمع فريق نادي النجف بضيفه كربلاء في ديربي الفرات الاوسط بفوز النجف بنتيجة 3-2.

وكانت نتيجة الشوط الأول لصالح كربلاء بهدفين دون مقابل، جاء الهدف الأول في الدقيقة 4 عن طريق مصطفى راضي ، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب احمد عبد الرزاق بالدقيقة 13، وشهد الشوط طرد لاعب كربلاء سامي هيّن في الدقيقة 27 ليكمل كربلاء اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي بداية الشوط الثاني سجل النجفيون هدف التقليص عن طريق اللاعب بونو باولو في الدقيقة 48 ، وفي الدقيقة 66 جاء هدف التعديل الثاني عن طريق نفس اللاعب، وفي الدقيقة 83 سجل النجف هدفه الثالث للاعب مروان حسين .

وانتهت المباراة الثانية التي جرت على ملعب دهوك بنفس التوقيت والتي جمعت دهوك مع ضيفه الكرخ بفوز الكرخ 2-0.

جاء الهدف الاول للكرخ عن طريق اللاعب صهيب رعد بالدقيقة 84 ، بينما سجل نهاد محمد الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وشهد اللقاء طرد لاعبين من دهوك بسبب تعمد الخشونة كان الاول للاعب نورو سولي في الدقيقة 28 ، والثاني للاعب ھەنگاو محمد في الدقيقة 51.