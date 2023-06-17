"النجف في مهب الريح".. استقالة الادارة المؤقتة واضراب اللاعبين منذ 10 أيام

شفق نيوز/ أعلن مدرب نادي النجف، اليوم السبت، أن لاعبي فريق النجف لكرة القدم دخلوا بإضراب منذ عشرة ايام بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية، فيما بيّن أن إدارة النادي قدمت استقالتها ليصبح النادي في "فراغ إداري".

وقال سعد حافظ لوكالة شفق نيوز إن "الفريق يمر بظرف صعب جداً، واللاعبون مضربون عن التدريبات منذ عشرة ايام بسبب عدم تسلم رواتبهم منذ أربعة أشهر ولحد الآن"، مبيناً أن "الطامة الكبرى تتمثل بأن إدارة نادي النجف المؤقتة برئاسة هاتف شمران قدمت استقالتها ليصبح النادي في فراغ إداري لنكون في وضع لا نحسد عليه".

وأضاف أن "فريق النجف تنتظره مباراة مهمة وقوية أمام نادي الشرطة في الجولة الـ 33 من الدوري العراقي الممتاز يوم السبت الموافق 24 من الشهر الحالي".

وتابع حافظ قائلاً "ناشدت اللاعبين بشكل شخصي للعودة الى التدريبات وقد استجابوا لمناشدتي احتراماً لكن بشكل مؤقت تعاطفاً مع اسم النادي وجمهوره العريق ولاسيما بعد ان صار النجف من الفرق المنافسة في الدوري الممتاز من خلال تحقيقه نتائج جيدة ليكون حالياً ضمن الفرق الست الاولى بترتيب فرق الدوري الممتاز".

ودعا حافظ الجهات المعنية الراعية للنادي إلى "صرف المستحقات بأسرع وقت، ولاسيما ان اللاعبين يمرون بازمة مالية صعبة وكلهم من اصحاب العوائل ويحتاجون المال لتمشية امورهم اليومية".

ويحتل فريق النجف المركز السادس في ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 32 برصيد 49 نقطة.