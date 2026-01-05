النجف تستضيف مواجهات النصف الثاني من الدوري الممتاز للكرة الطائرة

شفق نيوز- النجف

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الاثنين، نهاية الأسبوع المقبل موعداً لانطلاق منافسات النصف الثاني من الدوري العراقي الممتاز للعبة، وذلك بعد استكمال الاستعدادات التنظيمية والفنية الخاصة بالبطولة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن منافسات النصف الثاني من الدوري الممتاز ستنطلق رسمياً يوم الجمعة الموافق الـ16 من الشهر الحالي، بمشاركة الأندية المتأهلة وفق نظام البطولة المعتمد.

وأضاف أن منافسات الأندية المشاركة ستقام وفق نظام يتضمن أربعة أدوار، على أن تُحسم نتائج المواجهات بناءً على نتائج هذه الأدوار، بما يضمن تنافساً قوياً ومستوى فنياً عاليا بين الفرق.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الاتحاد قرر إقامة مباريات الدور الثاني بنظام التجمع الواحد في محافظة النجف، مبيناً أنه تم تهيئة جميع متطلبات التنظيم والنجاح للبطولة بالتنسيق مع الاتحاد الفرعي في النجف، بما يوفر الأجواء المناسبة لإقامة المباريات وخروجها بصورة تليق بمكانة الكرة الطائرة العراقية.