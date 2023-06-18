النجف تحتضن بطولة أندية الكيك بوكسنگ للاشبال والناشئين

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للكيك بوكسنگ، يوم الأحد، عن احتضان محافظة النجف لبطولة الاندية العراقية لفئتيّ الأشبال والناشئين، نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد احمد رحيم، لوكالة شفق نيوز، ان "قاعة نادي الكوفة الرياضي في النجف ستحتضن بطولة أندية العراق للكيك بوكسينگ للفترة من 22 - 24 من شهر حزيران الجاري".

وبين ان "الاتحاد حدد أعمار اللاعبين الأشبال المشاركين من 10 إلى 12 سنة والتي تعتبر الفئة الأهم التي حرص الاتحاد على إعدادها وتهيئتها لتكون قاعدة للمنتخبات الوطنية مستقبلاً".

واضاف "كما حدد الاتحاد أعمار اللاعبين الناشئين من 13 الى 15 سنة لتكون ضمن منافسات البطولة".

ولفت رحيم الى ان "اتحاد اللعبة الزم اللاعبين المشاركين اصطحاب البطاقة الموحدة للتأكد من أعمارهم وعدم حدوث تزوير بالأعمار".

وختم بالقول ان "اتحاد الكيك بوكسينگ في اجندته لهذا الموسم الكثير من البطولات المحلية للفئات كافة والتي سيعلنها لاحقاً".

يذكر ان المنتخب العراقي للكيك بوكسينغ، حقق لقب البطولة العربية الثالثة عشر التي جرت في شهر ايلول/ سبتمبر من العام الماضي في العاصمة السورية دمشق بمشاركة نحو 160 لاعباً مثلوا أحد عشر منتخباً عربياً، بعد ان تمكن لاعبو المنتخب العراقي من إحراز 31 وساماً ملوناً بواقع 17 وساماً ذهبياً، و9 أوسمة فضية، و5 برونزيات.