النجف تحتضن بطولة أندية العراق بالكيك بوكسينغ منتصف الشهر الجاري

شفق نيوز / اعلن الاتحاد العراقي المركزي للكيك بوكسينغ، اليوم الجمعة، عن تحديد منتصف اذار الجاري موعداً لانطلاق بطولة أندية العراق بالكيك بوكسينغ للرجال.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد العراقي احمد رحيم نعمة لوكالة شفق نيوز ان "اتحاد اللعبة سينظم بطولة أندية العراق بالكيك بوكسينغ في محافظة النجف للفترة من 16 ولغاية 18 من آذار الجاري".

وأضاف نعمة ان "لاتحاد اللعبة ثلاثة أنظمة يشارك فيها اللاعبون"، مبينا ان "الهدف من اقامة البطولة هو اختيار لاعبي المنتخب الوطني العراقي للاستحقاقات الخارجية المقبلة".

يذكر ان مدينة دهوك، احتضنت البطولة العربية باللعبة بمشاركة 11 منتخبا، هي مصر، الاردن، الامارات ، تونس، موريتانيا ، اليمن، سوريا، الجزائر، فلسطين ، ليبيا، إضافة الى العراق ، واستطاع المنتخب الوطني العراقي من خطف المركز الاول للانظمة الثلاثة .