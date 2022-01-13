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النجف: ابو حالوب باق مع النادي ورفضنا استقالة الكندي

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-13T08:48:57+0000
النجف: ابو حالوب باق مع النادي ورفضنا استقالة الكندي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي النجف يوم الخميس، بقاء كابتن فريقها الكروي محمد عبد الزهرة "ابو حالوب" مع الفريق لنهاية الموسم.

وقال عضو الهيأة الادارية لنادي النجف علي هاشم لوكالة شفق نيوز؛ ان "الادارة حلت الكثير من الإشكالات التي كانت تعرقل بقاء ابو حالوب والذي قرر على ضوئها المغادرة".

واشار الى ان" النادي جلس مع اللاعب محمد وقد حلت الاشكالات بجلسة مصارحة واحدة مع إدارة النادي وأنه التحق بالفريق وباشر بالتدريبات ان شاء الله مع زملائه".

واكد ان "ابو حالوب يعد من أبرز الركائز المهمة بالفريق ومحط تقدير واحترام الاداره والجمهور واللاعبين وله تأثيره وثقله بالفريق". 

وتابع ان "إضافات للاعبين جدد للفريق ستتم في فترة توقف الدوري خلال الانتقالات الشتوية".

وفيما يخص استقالة رئيس النادي التي قدمت من قبله أكد علي هاشم أن "ادارة النادي رفضت استقالته بالإجماع وابدت تمسكها بالرئيس".

واضاف ان "الكندي رئيس ناجح جدا وادار النادي بمهنية عالية رغم الظروف الصعبة حتى أوصل النادي الى مراكز متقدمة فمن غير الممكن أن نوافق على استقالته".

واوضح ان "الادارة قررت منح اجازة لرئيس النادي الكندي لفترة معينة بسبب الوضع الصحي الصعب الذي يمر به حاليا سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء التام والعافية ليعود الى خدمة النادي إلى جانب زملائه في الهيأة الادارية".

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