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النجدة يخطف لقب بطولة أندية بغداد للمواي تاي

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-12T17:07:32+0000
النجدة يخطف لقب بطولة أندية بغداد للمواي تاي

شفق نيوز/ توّج نادي النجدة الرياضي للمواي تاي، يوم السبت، بالمركز الأول فرقيا في ختام منافسات بطولة اندية بغداد للشباب.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة، مصطفى جبار علك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "البطولة شهدت منافسة قوية بين الأندية طوال الفترة من التاسع من الشهر الجاري ولغاية يوم أمس".

وبين ان "النجدة توج اولاً في ختام البطولة، وحصل فريق الجنسية على المركز الثاني، فيما نال ناديي السلام والحسنين المركز الثالث مناصفة".

وختم علك بالقول "نتمنى من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الاهتمام أكثر بالألعاب الفردية وتحديدا الفنون القتالية"، مشيرا الى ان "المواي تاي صاحبة انجازات دولية معروفة ويجب دعمها لاسيما بعد حصولها على الاعتراف الدولي".

وأقيمت البطولة في قاعة المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية بالعاصمة بغداد بمشاركة 235 لاعبا يمثلون 21 ناديا.

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