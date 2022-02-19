النجدة يتوج بلقب العراق للمتقدمين بالمواي تاي

شفق نيوز/ اختتمت في بغداد، يوم السبت، بطولة اندية العراق للمتقدمين بالمواي تاي، وتوج فريق النجدة باللقب.

وقال حيدر العتابي الناطق الاعلامي للاتحاد لوكالة شفق نيوز إن "البطولة جرت في قاعة جامعة كلكامش ببغداد بمشاركة 280 لاعبا يمثلون 40 ناديا من مختلف محافظات العراق المختلفة".

واضاف ان "فريق نادي النجدة توج بلقب وجاء نادي الهاشمية بالمركز الثاني، فيما حصل نادي نفط البصرة بالمركز الثالث والبيشمركة بالمركز الثالث مكرر".

وكان اتحاد المواي تاي شكل لجنة فنية لاختيار العناصر الموهوبة وامكانية زجهم في معسكرات تدريبية محلية وخارجية تمهيدا لضمهم في صفوف المنتخبات الوطنية (الأول والرديف)، فضلا عن تشكيل لجنة إعلامية لتغطية البطولة من خارج تركيبة المكتب الإعلامي للاتحاد لمنح الحيادية الكاملة لوسائل الإعلام في الحضور وتغطية منافسات البطولة.