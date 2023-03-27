النجار يقود سلة الشرطة خلفاً لعلي فرحان

شفق نيوز / سمت الهيئة الإداريّة لنادي الشرطة، يوم الاثنين، محمد النجار مدرباً لفريقها لكرةِ السلة خلفاً للمدرب علي فرحان الذي قدم استقالته في وقت سابق.

وقال المدير الإعلامي لنادي الشرطة، حسين الخرساني لوكالة شفق نيوز، إن "النجار سيباشر بقيادته للفريق بدءاً من يوم غد الثلاثاء تحضيراً لمباراته المقبلة التي ستجمعه بفريق نادي الحشد الشعبي، ضمن منافسات الأدوار النهائية للدوري العراقي الممتاز".

يذكر أن النجار، تمكن خلال المدة من قيادةِ المنتخب الوطني للعبة للتأهل إلى التصفيات النهائيةِ لبطولة آسيا، فضلاً عن إحراز لقب بطولة آسيا ثلاثة في ثلاثة.