النتائج السلبية تدفع إدارة نادٍ عراقي لخصم 30% من عقود لاعبيه

شفق نيوز/ قررت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط، يوم السبت، معاقبة فريقها الكروي بعد سلسلة النتائج السلبية التي خرج بها خلال منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2023-2024.

وقال مدير إعلام النادي، سبطين ياسين خضير، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي قررت معاقبة فريق كرة القدم بخصم 30٪؜ من إجمالي مبالغ عقود اللاعبين بعد النتائج السلبية التي خرج بها الفريق خلال منافسات الدوري العراقي".

وأضاف خضير، أن "العقوبة ستكرر في حال استمرّت النتائج السلبية خلال الأدوار المقبلة من المنافسات".

وأشار إلى أن "إدارة النادي لم تقصر بدعمها للفريق ووفرت كل ما يحتاجه اللاعبين من دعم مادي ومعنوي، لكنهم لم يقدموا بالمقابل ما هو مطلوب منهم من أداء مقنع داخل الملعب مما أفقد الفريق نقاط كثيرة ليكون بالمركز الأخير برصيد 7 نقاط".

وكان فريق نفط الوسط، قد خسر مباراته الأخيرة أمام الكهرباء بنتيجة 0-3 ضمن منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق.