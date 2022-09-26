النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية يستقيل من منصبه

شفق نيوز/ قدم النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية، اياد نجف، يوم الاثنين، استقالته من منصبه، دون ذكر الاسباب.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان اياد نجف قدم استقالته خلال اجتماع المكتب التنفيذي اليوم، إلا أنه لم يستقل من منصبه كرئيس للاتحاد العراقي المركزي للجمباز.

واشار الى ان نجف ما زال رئيساً للاتحاد على الرغم خلافاته مع عدد من اعضاء الهيئة العامة للاتحاد، وسحب وزارة الشباب والرياضة التعامل معه شخصياً، ببيان رسمي كان قد صدر في وقت سابق.

ويتواصل حاليا اجتماع الجمعية العامة للجنة الاولمبية العراقية المخصص لانتخاب اعضاء مركز التسوية والتحكيم ولجنة الاخلاقيات.