الناشئون العراقيون يتأهبون لمواجهة تايوان في بداية مشوارهم الآسيوي

شفق نيوز/ اختتم منتخب الناشئين العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراته على ملعب جامعة فو ين تمهيدًا للقاء منتخب تايوان، صاحب الأرض والجمهور، يوم غدٍ الأربعاء، في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة الخامسة لتصفيات كأس آسيا المؤهلة لنهائيات البطولة العام المقبل.

وذكر بيان صدر عن اتحاد الكرة، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الوحدة التدريبية حضرها رئيس وفد المنتخب، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، ورئيس اتحاد الكرة الفرعي في السليمانية، كاروان محمد.

وشارك جميع اللاعبين في الوحدة التدريبية التي اقتصرت على تطبيق خطة اللعب.

وذكر المدير الإداري لمنتخب الناشئين، حميد رشيد، أن الملاك التدريبي هيأ اللاعبين بأفضل صورة لمباراة تايوان على الصعيدين الفني والمعنوي، مشيرًا إلى أن مواجهة صاحب الأرض والجمهور تحتاج لتركيز كبير من الجميع.

وأضاف رشيد: "نتطلع لتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز الذي ينتظره الجميع." واختتم حديثه بالقول: "إن مدرب المنتخب، أحمد كاظم، طالب اللاعبين بالتركيز العالي في مباراة تايوان كونها أولى خطوات التأهل لنهائيات كأس آسيا 2025."