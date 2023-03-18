الميناء يوقف الفعاليات الرياضية في النادي ويبقي على كرة القدم

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الميناء، يوم السبت، إيقاف الفعاليات الرياضية في النادي وإبقاء اعتمادها على كرة القدم بغية دعمها واعادتها للدوري العراقي الممتاز .

وقال مشرف فريق كرة النادي علي فاضل لوكالة شفق نيوز، إن الإدارة وجدت من الاولى التركيز والاهتمام بلعبة كرة القدم في النادي واعادتها للدوري الممتاز وجعلها اساسية في النادي، مشيرا إلى إيقاف الألعاب الاخرى باستثناء اللعبة الأساسية وهي كرة القدم .

وبين أن النادي وجد أن يهتم ويدعم لعبة كرة القدم التي أصبحت الأهم والأكثر إقبالا واهتماما لدى الجمهور كونها اللعبة الشعبية الاولى لدى اهالي البصرة خاصة والعراق والعالم عامة، مشددا على إعادتها لمصاف فرق الدوري الممتاز .

وأوضح أن النادي سرح الفرق ووجد الافضل لها ان تتوجه الى اندية الاختصاص التي تحتضن تلك الفعاليات التي لا تخدم نادي الميناء المهتم بكرة القدم حاليا لما تحملها من اهمية لدى الجمهور المينائي وعشاق اللعبة في البصرة .

وذكر نادي الميناء أن الهيئة الإدارية للنادي تؤكد قرارها السابق بإيقاف أنشطة كافة الألعاب في النادي باستثناء فرق كرة القدم لارتباطها بأنشطة الاتحاد العراقي لكرة القدم لاشعار اخر، على امل اعادة فريقها الكروي إلى الدوري الممتاز مجدداً بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

ويحتل فريق الميناء المركز الثاني في المجموعة الثانية لدوري الدرجة الأولى برصيد 29 نقطة متخلفاً بفارق الأهداف فقط عن المتصدر ديالى.