الميناء يهزم الكرمة والنفط يتغلب على أمانة بغداد في دوري النجوم

شفق نيوز– بغداد/ البصرة

حقق فريق الميناء فوزاً على ضيفه الكرمة بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأقيمت المباراة عند الساعة 9:00 مساءً على ملعب الميناء في البصرة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب محمد جاسم محمد جاسم في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، عزز الميناء تقدمه بإضافة الهدف الثاني عن طريق البديل ياسين سامية في الدقيقة 90+5.

وبهذا الفوز، رفع الميناء رصيده إلى 23 نقطة في المركز 13، فيما تجمد رصيد الكرمة عند 38 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، فاز فريق النفط على مضيفه أمانة بغداد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جرى بالتوقيت نفسه على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، إذ سجل النفط أولاً عن طريق ستار ياسين في الدقيقة 4، قبل أن يدرك أمانة بغداد التعادل عبر جبار كريم في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، أحرز جعفر عبيس هدف الفوز للنفط في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز، رفع النفط رصيده إلى 24 نقطة في المركز 12، بينما تجمد رصيد أمانة بغداد عند 21 نقطة في المركز 16.