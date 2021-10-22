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الميناء ينهي تعاقده مع قصي منير ومساعديه بالتراضي

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-22T16:34:15+0000
الميناء ينهي تعاقده مع قصي منير ومساعديه بالتراضي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الميناء اليوم الجمعة، انهاء عقدها مع المدرب قصي منير .

وقال طاهر بلص امين سر النادي لوكالة شفق نيوز؛ "لقد تم الاتفاق مع المدرب قصي منير  لإنهاء العقد بالاتفاق والتراضي كما تم إنهاء العقد مع كادره المساعد ايضا".

وبين بلص؛ ان "ادارة النادي قدمت شكرها وتقديرها  للمدرب قصي منير وكادره المساعد لما قدموه من جهد خلال مدة قيادتهم لفريق مرة الميناء متمنيا لهم النجاح والتوفيق".

وأشار إلى أن "ادارة نادي الميناء كلفت بشكل مؤقت المدرب المساعد احسان هادي لقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق للمرحلة المقبلة".

ويحل فريق الميناء بالمركز الـ18 بعد انتهاء الجولة الخامسة برصيد نقطتين.

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