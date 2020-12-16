سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الميناء يندد بالتعامل "المجحف" من التطبيعية

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-16T04:57:41+0000
الميناء يندد بالتعامل "المجحف" من التطبيعية

شفق نيوز/ اعربت ادارة نادي الميناء الرياضي يوم الاربعاء عن استغرابها ازاء تغيير توقيت مباراة فريقه امام الزوراء لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

واستنكر رئيس الهيئة الادارية للنادي محمد جابر ما اسماه "التعامل المجحف من قبل لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية التي تعمل على مجاملة اندية معينة على حساب البقية".

واردف بالقول "نود ان نلفت عناية الجميع كنا قد طلبنا تعديل توقيت مباراة الميناء والصناعات بسبب سوء الاحوال الجوية في البصرة والتي ادت اجهاد اللاعبين وجوبه طلبنا بالرفض والاهمال ولم تكلف المسابقات نفسها بالرد حتى على كتابنا واليوم نجدها مقادة حسب رغبات الاندية وتعمل على تنفيذ كل ما تطلبها".

وختم جابر حديثه قائلا ان الكادر التدريبي ابدى استغرابه وامتعاضه من التغيير واعتبره عدم احترام للنادي وجماهيره.

وكانت لجنة المسابقات في التطبيعية قد قررت تغيير  توقيت مباراة الزوراء والميناء ضمن الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز من الساعة الثامنة والنصف مساءً إلى الساعة الرابعة والربع عصرًا، وكذلك توقيت مباراة نفط البصرة وزاخو من الساعة الرابعة والربع عصرا إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

related

درجال يعلن دعماً لتوجهات "التطبيعية" بفتح مراكز الموهوبين

Date: 2020-11-11 08:06:39
درجال يعلن دعماً لتوجهات "التطبيعية" بفتح مراكز الموهوبين

التطبيعية تجددُ المطالبة بالسماح للجمهور بدخول المباريات: ننتظر رد خلية الأزمة

Date: 2020-12-13 11:16:45
التطبيعية تجددُ المطالبة بالسماح للجمهور بدخول المباريات: ننتظر رد خلية الأزمة

التطبيعية توجه رسالة للحكومة من بينهم درجال وتسمي مدربا لشباب الصالات

Date: 2020-11-12 09:10:54
التطبيعية توجه رسالة للحكومة من بينهم درجال وتسمي مدربا لشباب الصالات

التطبيعية تقرر عدم إيقاف منافسات دوري الكرة العراقية

Date: 2020-11-21 08:54:26
التطبيعية تقرر عدم إيقاف منافسات دوري الكرة العراقية

"حذاء العنكوشي" يتسبب بإحالته إلى لجنة انضباط اتحاد الكرة العراقي

Date: 2020-11-24 14:21:28
"حذاء العنكوشي" يتسبب بإحالته إلى لجنة انضباط اتحاد الكرة العراقي

سلة الميناء تتفوق على زاخو بالدوري العراقي

Date: 2019-09-30 20:03:08
سلة الميناء تتفوق على زاخو بالدوري العراقي

الانضباط تضاعف عقوبة "العنكوشي" بـ10 ملايين دينار

Date: 2020-11-25 14:18:26
الانضباط تضاعف عقوبة "العنكوشي" بـ10 ملايين دينار

الميناء يخطف تعادلاً ثميناً من الزوراء

Date: 2019-10-22 19:09:23
الميناء يخطف تعادلاً ثميناً من الزوراء