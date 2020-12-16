الميناء يندد بالتعامل "المجحف" من التطبيعية

شفق نيوز/ اعربت ادارة نادي الميناء الرياضي يوم الاربعاء عن استغرابها ازاء تغيير توقيت مباراة فريقه امام الزوراء لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

واستنكر رئيس الهيئة الادارية للنادي محمد جابر ما اسماه "التعامل المجحف من قبل لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية التي تعمل على مجاملة اندية معينة على حساب البقية".

واردف بالقول "نود ان نلفت عناية الجميع كنا قد طلبنا تعديل توقيت مباراة الميناء والصناعات بسبب سوء الاحوال الجوية في البصرة والتي ادت اجهاد اللاعبين وجوبه طلبنا بالرفض والاهمال ولم تكلف المسابقات نفسها بالرد حتى على كتابنا واليوم نجدها مقادة حسب رغبات الاندية وتعمل على تنفيذ كل ما تطلبها".

وختم جابر حديثه قائلا ان الكادر التدريبي ابدى استغرابه وامتعاضه من التغيير واعتبره عدم احترام للنادي وجماهيره.

وكانت لجنة المسابقات في التطبيعية قد قررت تغيير توقيت مباراة الزوراء والميناء ضمن الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز من الساعة الثامنة والنصف مساءً إلى الساعة الرابعة والربع عصرًا، وكذلك توقيت مباراة نفط البصرة وزاخو من الساعة الرابعة والربع عصرا إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً.