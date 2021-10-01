الميناء يمنح قصي فرصة أخيرة ويخصم 10٪ من عقود لاعبيه

شفق نيوز/ عقدت ادارة نادي الميناء يوم الجمعة اجتماعا استثنائيا بعد خسارة فريقه بكرة القدم أمام زاخو بهدف دون رد في منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز.

وخرجت الإدارة، وفق بيانا لها ورد لوكالة شفق نيوز، بعدة مقررات منها "منح فرصة اخيرة للمدرب قصي منير كون ما حصل يحدث لأول مرة بتأريخ نادي الميناء منذ تأسيسه عام 1931 بعدم الفوز بثلاث مباريات متتالية في البصرة".

كم قررت الإدارة "خصم 10 بالمئة من عقود اللاعبين بسبب ادائهم الفني المتردي و توجيه انذار نهائي وفقا لبنود العقد المبرمة بين الطرفين".

وقررت الإدارة "الجلوس مع المدرب قصي منير واقناعه بضرورة عزل احد مساعديه لعدم توفقه".

وجاء في قرارات الإدارة أيضا "الاستمرار مع الفريق لخمس مباريات، وبعكسه تقديم استقالة جماعية من جميع اعضاء الادارة، والايعاز للاعضاء الراغبين بالاستقالة بتقديم استقالاتهم رسميا دون خداع الجماهير باستقالاتهم ، ليتسنى اقامة انتخابات عاجلة للنادي، واخيراً الاعلان عن انتخابات مبكرة للنادي وفتح باب الاستثمار".