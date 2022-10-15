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الميناء يكشف قراره الرياضي: الكرة في ملعب القضاء العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-15T10:21:34+0000
الميناء يكشف قراره الرياضي: الكرة في ملعب القضاء العراقي

شفق نيوز/ كشفت ادارة نادي الميناء الرياضي، اليوم السبت، عن قرارها بشأن مصير الفريق واللعب في الدوري الممتاز او الدرجة الاولى، فيما بينت ان القرار بيد القضاء العراقي.

وقال مشرف فريق الميناء علي فاضل لوكالة شفق نيوز ان "عودتنا إلى الدوري الممتاز او بقائنا في دوري الدرجة الاولى مرهون بقرار القضاء العراقي وما سيصدر عنه من قرار خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف فاضل نحن "ماضون بقضيتنا لاسترداد حقوقنا المسلوبة لكن لابد من الاستعداد للعب سواء في دوري الدرجة الأولى والممتاز فمن غير الممكن ان يتوقف الفريق".

وبيّن مشرف الفريق ان "محامي النادي المكلفون من قبل الإدارة ماضون في مسعاهم ويبذلون الجهد من اجل اظهار الحق للنادي"، مبينا اننا "نترقب قرار المحكمة الأخير وسنقبل به في كل الاحوال وتدريبات فريقنا لن تتوقف وفريقنا وصل اليوم الى بغداد للدخول بمعسكر تدريبي في العاصمة استعدادا للاستحقاق المحلي المقبل".

كما أوضح فاضل أن "المدافع المغربي عبد الحكيم اقليدو وصل الى بغداد ليلتحق ببعثة فريق الميناء".

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