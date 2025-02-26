الميناء يقصي الزوراء من كأس العراق والنجف يتأهل لدور ربع النهائي

شفق نيوز/ تأهل فريقا الميناء والنجف إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العراق، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وجرت مباراة الميناء والزوراء على ملعب الفيحاء في البصرة عند الساعة 4:15 عصراً، وانتهت لصالح الميناء بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الميناء بهدف دون مقابل للزوراء، سجله اللاعب علاء عبد الزهرة في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني أضاع علي يوسف ركلة جزاء للزوراء بالدقيقة 80.

كما تأهل فريق النجف إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العراق بعد فوزه على ضيفه فريق البيشمركة بنتيجة 3-2، وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النجف بهدفين لهدف واحد للبيشمركة، سجل النجف أولاً في الدقيقة 14 من ضربة جزاء نفذها بنجاح دومنيك ميندي، وعاد النجف ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 24 عن طريق علي قاسم، وقلص البيشمركة النتيجة عندما سجل هدفه الأول من ركلة جزاء نفذها سالار حسين في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني سجل النجف هدفه الثالث عن طريق راضي محمد في الدقيقة 47، وسجل البيشمركة هدف التقليص في الدقيقة 76 عن طريق دانا كاميران.