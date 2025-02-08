الميناء يقرر إقالة مدربه إثر الخسارة أمام الكرمة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في نادي الميناء، يوم السبت، بأن الإدارة قررت أقاله المدرب الإسباني بابلو غرانديز من تدريب فريق نادي الميناء وبانتظار الاعلان الرسمي لاقالته .

‏وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الإقالة جاءت بعد النتائج السلبية التي خرج بها فريق الميناء في الجولات السابقة وتأخر تسلسله في ترتيب فرق دوري نجوم العراق حتى وصل لمنطقة الخطر في الترتيب 16".

‏وأضاف أن العقد المبرم بين الطرفين كان يتضمن عدة نقاط تخص الاتفاق بين الجانبين في حال النتائج الإيجابية أو السلبية.

‏وتابع: "مثلما للمدرب من حقوق علينا، ونحن ايضا كادارة لدينا حقوق عليه ، وبما أن المدرب بابلو غرانديز لم يقدم ما هو مطلوب من قيادة ايجابية فان كرة الميناء وبعد تدني النتائج في المستوى ادى لتراجع الفريق وترتيبه في دوري النجوم فقد قررت إدارة النادي إقالته بانتظار اعلان القرار الرسمي".

‏وأشار إلى أن "إدارة النادي كان قد قرر في وقت السابق ان يقيل المدرب بعد سلسلة الخسارات التي تعرض لها الفريق حتى وإن فازت في مباراة اليوم لسوء النتائج التي خرج بها فريق السفانة".

‏وبعد انتهاء المرحلة الأولى، من دوري نجوم العراق والخسارة الأخيرة التي تعرض لها فريق الميناء أمام الكرمة 2-0 عصر اليوم السبت فقد جاء الميناء بالمركز 16 برصيد 20 نقطة.