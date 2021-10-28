الميناء يقدم استئنافا ويتهم لجنة شؤون اللاعبين بمنح الأموال لمن لا يستحقون

شفق نيوز/ قدم نادي الميناء يوم الخميس، استئنافه على الشكاوى المثبتة في لجنة شؤون اللاعبين، والتي تعود لعام 2016.

وذكر النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الشكاوى تتعلق باللاعبين، اولا صفاء هادي يطالب بعقد لمدة سنة في موسم 16/17 ، علما أنه شارك في 4 مباريات وتقاضى ثلث عقده ثم انتقل للزوراء بناء على رغبته و تقاضى بقية عقده من نادي الزوراء"، مشيرا إلى أن "الناديين يتبعان نفس الوزارة، فكيف تطالب لجنة شؤون اللاعبين بدفع عقدين لنفس اللاعب بالسنة ذاتها، وهي مخالفة كبيرة بحد ذاته تتعارض مع قوانين الدولة العراقية".

واضاف البيان ان "اللاعب الثاني هو سعد عطية الذي ادعى عدم استلامه الدفعة الاخيرة رغم تحرير شيك نقدي بإسمه في زمن ادارة 2016 التي كان يرأسها النجم الدولي السابق جليل حنون".

وبين أنه "على ضوء ادعاءات سعد عطية تم احالة شكواه لهيئة النزاهة للتحقيق في الأمر، وحاليا لا يحق لادارة الميناء دفع درهما واحدا لحين حسم الملف في هيئة النزاهة".

واشار البيان؛ إلى أنه "بشأن اللاعب الثالث فراس فنجان الذي ترك الفريق و ذهب الى لبنان و حاليا يطالب بعد 5 سنوات بمستحقات مالية".

واوضح ان "مخالفات عدة ارتكبتها الاندية وتقصير واضح في عدم إكمال المخالصة النقدية مع كتاب الاستغناء لكن في الوقت ذاته نرى أن لجنة شؤون اللاعبين تتعمد في اعطاء اموال وقرارات لأشخاص لا حق لهم".