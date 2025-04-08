الميناء يفتح باب الترشيح تمهيدا لانتخاب هيئة ادارية جديدة للنادي الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الميناء الرياضي، يوم الثلاثاء، فتح باب الترشيح لانتخاب هيئة إدارية جديدة للنادي .

وذكر بيان لمؤقتة النادي ورد لوكالة شفق نيوز، ان موعد الانتخابات الخاصة بتشكيل إدارة النادي الجديدة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 15-4-2025 .

واشار البيان ان التقديم للترشيح حدد إعتباراً من تاريخ التاسع من شهر نيسان الجاري ولغاية الحادي عشر من الشهر نفسه .

ودعا البيان الراغبين ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح وفقاً لقانون الاندية الرياضية رقم (18) المعدل مراجعة مقر إدارة النادي في الشركة العامة لموانئ العراق (البناية القديمة / القبة) لغرض تقديم طلباتهم وملء استمارة الترشيح .

يذكر ان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية كان قد اجتمع وقرر بناءً على توصيات الدائرة القانونية للجنة الاولمبية ، حل الهيئة الادارية لنادي الميناء الرياضي ، وذلك لاستقالة اغلب اعضاء ادارة النادي السابقين وتشكيل هيئة ادارية مؤقتة لادارة شؤون نادي الميناء الرياضي .