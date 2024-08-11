الميناء يعزز صفوفه بنجوم جدد وهمام طارق الى زاخو

شفق نيوز/ أبرم نادي الميناء مجموعة من التعاقدات البارزة استعداداً للموسم المقبل، حيث تعاقد مع مهاجم منتخب الكونغو كيسيندا لتمثيل الفريق في الموسم القادم.

كما جدد المهاجم سجاد علاء ولاعب الوسط حيدر سالم عقديهما مع النادي، بالإضافة إلى تجديد عقد حارس منتخب العراق للناشئين عمار علي لموسم آخر، وتجديد عقد الحارس الأساسي جعفر شنيشل واللاعب إياد عبد فرحان لموسم آخر أيضاً.

وأعلنت إدارة الميناء عن تعاقدها مع المحترف العراقي حميد الطائي قادماً من نادي روسينجورد السويدي، كما وصل مدرب الميناء الجديد الإسباني بابلو غراندز لتولي قيادة فريق كرة القدم للنادي خلال الموسم الكروي 2023-2024.

من جانب آخر، تعاقد نادي زاخو مع لاعب منتخب العراق همام طارق قادماً من نادي القوة الجوية لموسم واحد، في حين أبرم نادي الكرمة تعاقداً مع اللاعب شهاب رزاق قادماً من نادي القوة الجوية، وأعلن نادي القاسم عن تعاقده مع اللاعب أحمد نور قادماً من نادي النجف، كما تعاقد نادي ديالى مع اللاعب منتظر ستار قادماً من نادي النجف.