الميناء يضع خريطة طريق استقبال نادي الكويت استعداداً لودية الاثنين

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الميناء العراقي لكرة القدم، يوم السبت، موعد وصول وفد نادي الكويت الكويتي، وآلية إقامته واستقباله، وذلك استعداداً لخوض المواجهة الودية المرتقبة.

وقال مشرف نادي الميناء، علي فاضل، لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد سيصل البصرة يوم غد الأحد، في الساعة الخامسة عصراً عبر المنفذ سفوان الحدودي، وستكون إقامته في فندق الشيراتون في البصرة".

وأضاف فاضل، أن "بعد تناول الوفد وجبة العشاء سيحضر عقد المؤتمر الفني الخاص بلقائه أمام الميناء وفي اليوم التالي صباحاً أي يوم إقامة المباراة يوم 26 يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدربين".

وأوضح أن "اللجنة المنظمة ستقيم احتفالا بمناسبة افتتاح ملعب الميناء في الساعة السادسة عصراً حتى الثامنة مساءً حيث موعد انطلاق اللقاء الودي بين فريق الميناء والكويت الكويتي بمناسبة افتتاح الملعب".

وأشار فاضل، إلى أن "الميناء سيطعم الفريق بعدد من اللاعبين من الذين مثلوا لاعبي البصرة وحالياً يلعبون بأندية أخرى بغية تعزيز صفوفه"، مبيناً أن "اللاعبين الذين تقرر ضمهم للميناء هم حمزة عدنان من القوة الجوية ومرتجى عادل ناصر وعمار عبد الحسين من دهوك وعباس بديع من النفط واحمد فرحان من الشرطة وحسين فلاح من نفط الوسط ومحترف اجنبي سبق ان مثل الميناء في مواسم سابقة من نادي نفط البصرة".

وثمن مشرف نادي الميناء، دور الأندية التي تسمح للاعبيها للانضمام لنادي الميناء في اللقاء الودي، والتي أبدت مساعدة كبيرة في تعزيز صفوف النادي".

ويقام اللقاء الودي بين الميناء والكويت الكويتي يوم الاثنين في الساعة الثامنة مساءً، بمناسبة افتتاح ملعب الميناء البصري.