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الميناء يسمي عادل ناصر مدرباً لفريقها الكروي

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-24T15:51:32+0000
الميناء يسمي عادل ناصر مدرباً لفريقها الكروي

شفق نيوز/ سمت الهيئة الادارية لنادي الميناء عادل ناصر، يوم الاحد، مدرباً لقيادة فريقها الكروي في منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وقال امين سر ادارة النادي طاهر بلص لوكالة شفق نيوز، إن الادارة وبعد مناقشة سير عدد من المدربين قررت اختيار المدرب عادل ناصر لتدريب الفريق للجولات المقبلة .

وأوضح أن المدرب اختار كادره المساعد والذي تألف من احمد رحيم مساعداً وقصي جبار مدرباً للحراس وبانتظار اصدار القرار النهائي لتسميتهم .

وبينت الادارة أنها تطمح تحقيق الفريق نتائج ايجابية في المرحلة المقبلة وان يحسّن موقعه في ترتيب الفرق، سيما بعد تعرضه لنتائج سلبية سابقة.

ويحتل الميناء بعد انتهاء الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الممتاز المركز السابع عشر برصيد اربعة عشر نقطة .

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