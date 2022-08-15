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الميناء يرفض افتتاح ملعبه بمباراة كأس السوبر ويصف قرار الاتحاد العراقي بـ"الاستبدادي"

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-15T11:10:32+0000
الميناء يرفض افتتاح ملعبه بمباراة كأس السوبر ويصف قرار الاتحاد العراقي بـ"الاستبدادي"

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الميناء الرياضي، يوم الاثنين، رفضها لقرار الاتحاد العراقي لكرة القدم بإقامة مباراة كأس السوبر على أرض ملعبها الجديد، معتبرة هذا القرار بـ"الاستبدادي".

وقال عضو الإدارة، علي فاضل، لوكالة شفق نيوز، إن "نادي الميناء يرفض بشكل قطعي قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم الذي حدد ملعب نادي الميناء لاحتضان كأس السوبر التي تجمع بطلي الدوري والكأس فريقيّ الشرطة والكرخ قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم 2022-2023".

واضاف "فريق نادي الميناء لكرة القدم هو من سيفتتح الملعب كون الملعب ملعبه والنادي تأسس عام 1931، ولن نسمح لاتحاد الكرة ان يمرر قراره بهذا الشكل المجحف الذي يمس عراقة نادي الميناء".

واوضح فاضل، ان "ادارة الميناء غير ملزمة بقرار الاتحاد الأخير"، مبينا ان "نظام افتتاح الملاعب المعمول به في كل انحاء قائم على ان فريق النادي هو من يفتتح ملعبه وليس فريقاً اخر".

واكد ان "قرار من يلعب في افتتاح ملعب النادي ليس بيد الاتحاد بل بيد نادي الميناء حصراً ولا نسمح للآخرين بالتلاعب بمشاعر جمهور الميناء او التجاوز على حقوقهم بهذا الشكل الاستبدادي".

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