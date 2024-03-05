الميناء يخطف ثلاث نقاط من مضيفه امانة بغداد في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الميناء على مضيفه فريق امانة بغداد بهدف واحد دون مقابل ضمن منافسات الجولة 18 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة الدولي عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الثلاثاء .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل الميناء هدف الفوز عن طريق اللاعب مجتبى علي في الدقيقة 89 من عمر المباراة .

وطرد حكم اللقاء لاعب امانة بغداد المحترف فلورنس ديدار في الدقيقة 77 بعد حصوله على انذارين صفراء ، ليكمل امانة بغداد المباراة بعشرة لاعبين ، كما شهد اللقاء طرد ثاني لامانة بغداد حينما اشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بوجه لاعب الامانة ايمن رزيج في الدقيقة 90+4 لعرقلته لاعب الميناء وهو في حالة انفراد باتجاه المرمى ويكمل الأمانة الدقيقتين المتبقيتين بتسعة لاعبين .

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد كامل حكم وسط، وحيدر عبد الحسين حكم مساعد أول، وأحمد نعيم حكم مساعد ثاني، وأحمد جمعة حكم رابع، ويوسف سعيد حكم "فار".