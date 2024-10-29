الميناء يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الزوراء في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الميناء على ضيفه فريق الزوراء بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأقيمت المباراة اليوم الثلاثاء في الساعة 5:15 مساءً على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الميناء بهدف دون مقابل للزوراء، حيث جاء هدف الميناء في الدقيقة 26 عن طريق أنديه السناطي.

ورغم ضغط فريق الزوراء وتهديد مرمى الميناء وإضاعة العديد من الفرص، لم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، ليخطف الميناء ثلاث نقاط ثمينة من الزوراء.

وشهد اللقاء طرد مساعد مدرب الزوراء حيدر عبيد في الدقيقة 88 لاعتراضه على قرارات الحكم محمد سلمان.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من أحمد كاظم حكمًا وسطًا، وأحمد صباح حكمًا مساعدًا أول، وعلاء عباس حكمًا مساعدًا ثان، ومهند مناف حكمًا رابعًا، ومحمد سلمان حكم "VAR".