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الميناء يحقق ثلاثية على الكهرباء ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-05T18:03:55+0000
الميناء يحقق ثلاثية على الكهرباء ودياً

شفق نيوز/ تغلب فريق نادي الميناء بكرة القدم اليوم الأحد، على فريق نادي الكهرباء بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء التجريبي الذي جمعهما على ملعب الكهرباء في إطار استعدادات الفريقين للموسم المقبل .

وتقدم أصحاب الضيافة الكهرباء بعد تسجيله الهدف الأول ليدرك بعدها لاعب الميناء عبد الله وصفي التعادل وقبل نهاية الشوط الأول سجل الكهرباء هدف عكسي اعطى الأفضلية له ليخرج متقدما في شوط المباراة الأول بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي بداية الشوط الثاني عدل البديل ذو الفقار عايد النتيجة للميناء، وعاد نفس اللاعب ليسجل هدفه الثالث لتنتهي المباراة مينائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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